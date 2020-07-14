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Bakan Gül: Vasiyetin emin ellerde

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının ardından Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 16:00:00 -
Bakan Gül: Vasiyetin emin ellerde

Danıştay'ın, Ayasofya'yı müze yapan Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile caminin tekrar ibadete açılması büyük sevince neden olmuştu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesi olan Ayasofya'nın aslına rücu etmesinden sonra Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyaret etti.

"Vasiyetin emin ellerde"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Gül, gönderisine şu notu ekledi:

"Bir çağ kapatıp yeni bir çağ açan Sultan Fatih'in manevi huzurunda. Fethin 567. yılında, Ayasofya'nın zincirlerinin kırıldığına şahit olmanın sevinciyle... Vasiyetin emin ellerde."

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