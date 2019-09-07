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Bakan Gül, Ankara Kalesi’nde

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’yı ziyaret eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara Kalesi’ni de gezdi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:14
Bakan Gül, Ankara Kalesi’nde

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’yı ziyaret eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara Kalesi’ni de gezdi.


Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı’yı ziyaret etti. Kendisini ziyaret eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte Kale Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Balcı, Bakan Gül’e Kale bölgesinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tarihi Ankara Kalesi’nin de bulunduğu Kale Mahallesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan restorasyon ve yenileme çalışmalarının bölgenin turizm potansiyeline büyük değer katacağını söyleyen Başkan Balcı, ayrıntılar hakkında Bakan Gül’ü bilgilendirdi. Kale’de yapılan incelemelerde Bakan Gül ve Başkan Balcı, esnafla çay içip, sohbet etti.


“güzel işlere imza atacağız”


Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca’nın da eşlik ettiği gezide Altındağ’da güzel işlere imza atacaklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağ’ın çehresini değiştirecek projelere imza atma gayreti içerisindeyiz. Sayın Bakanımız Abdülhamit Gül’e ziyareti için çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle hazırladığımız projeler hakkında istişarede bulunduk. Sayın Bakanımıza bugüne kadar Altındağ ile ilgili hangi problemimizi iletsek, bizlere destek verdi. Kendisine tüm Altındağlı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:14
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