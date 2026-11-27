Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan ve Bolu'daki Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na düzenlenen günübirlik geziye katılan 10 kız çocuğu ile 3 görevli personeli taşıyan araçla irtibat kesildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 14-17 yaşlarındaki çocuklara ve görevlilere ulaşılması için AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerinin bölgede dron destekli arama kurtarma çalışması başlattığını duyurdu.

Bakan Göktaş'tan açıklama: Ben de yola çıktım bölgeye gidiyorum

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı bir canlı yayında konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bugün valimizin ve il müdürlüğümüzün bilgi vermesi ile çocuklarımız günü birlik bir gezi düzenliyor.

Bakanlığımız koruma altında olan çocuklarımız için böyle etkinlikler düzenler. Fakat dönüş yolunda oldukları sırada araçtaki GPS bilgilerine ulaşılamıyor.

Valiliğimiz haber verdi. AFAD, arama kurtarma ekiplerimiz sahada şu an.

Ben de yola çıktım bölgeye gidiyorum. İnşallah kısa zamanda çocuklarımıza ve bakanlık personellerimize ulaşacağız.

Devletimiz tüm kurumlarıyla ne gerekiyorsa yapıyor."