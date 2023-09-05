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Gündem Bakan Fidan'dan kritik NATO görüşmesi
Gündem

Bakan Fidan'dan kritik NATO görüşmesi

Yeniakit Publisher
2023-09-05 22:10:00 -
Bakan Fidan'dan kritik NATO görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde İsveç'in NATO üyeliği ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede tahıl girişiminin canlandırılması ve İsveç'in NATO üyeliği görüşüldü.

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