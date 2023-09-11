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Siyaset Bakan Fidan'dan kritik görüşme!
Siyaset

Bakan Fidan'dan kritik görüşme!

Yeniakit Publisher
2023-09-11 11:02:00 -
Bakan Fidan'dan kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. Daha sonra 2 bakan basın toplantısı düzenleyecek.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, temasları kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de görüşmesi bekleniyor.

Ziyaret kapsamında, Türkiye ile Kazakistan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınıyor.
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