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Gündem Bakan Fidan'dan kritik Gazze temasları!
Gündem

Bakan Fidan'dan kritik Gazze temasları!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 21:44:00 - 2023-11-01 23:02:55
Bakan Fidan'dan kritik Gazze temasları!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmelerde, Gazze’deki son gelişmeler değerlendirildi. 

Acil ateşkes sağlanması ve kalıcı barışın teşkili yönünde atılabilecek adımlar ele alındı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail Büyükelçisi'ni çatışmalar durana kadar geri çektiğini duyurmuştu. Öte yandan İsrail'e de yine çatışmalar durana kadar büyükelçisini göndermemesi talimatını verdi.

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