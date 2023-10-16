Bakan Fidan'dan kritik Filistin adımı! Haniyye ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile telefonda görüştü.
Siyonist İsrail'in Gazze'deki masum sivillere yönelik saldırıları sürerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile görüştü.
Telefon görüşmesinde Filistin’deki sivillerin serbest bırakılması imkanlarının ele alındığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Fidan ile Heniyye arasında Filistin’deki son gelişmeler konusunda görüşüldü.