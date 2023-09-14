Bakan Fidan'dan İsveç'in NATO üyeliği açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ile görüştü. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, görüşmede Kıbrıs meselesi, Ukrayna'daki savaş ve Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldıklarını söyledi.



“İkili ilişkilerimiz her alanda derinleşerek gelişmekte”

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ile görüşmesini değerlendiren ve görüşme hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bakan Fidan, “Değerli mevkidaşımla görüşmelerimizde ikili ilişkilerimize dair kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. 2007 yılından bu yana stratejik ortak olarak tanımladığımız ikili ilişkilerimiz her alanda derinleşerek gelişmekte. Üst düzey temaslarımızın devamına önem vermekteyiz. Tatlı Dil Forumu’nun sekizinci toplantısını ülkemizde gerçekleştirmeye hazır olduğumuzu bugün Sayın Bakan'a bir kez daha aktardım. Bu vesileyle Başbakan Sayın Sunak'ı ülkemizde misafir etmek istediğimizi söyledim. Birleşik Krallık ihracatta dördüncü sırada yer alan önemli bir ticaret ortağımızdır. Geçtiğimiz yıl itibariyle 20 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize de yaklaşmış bulunmaktayız. Ticaretimizi çeşitlendirmek için karşılıklı olarak tüm imkanlarımızı kullanma arzusundayız. Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi’nin yedinci toplantısını ülkemizde düzenleyeceğiz. Aramızdaki serbest ticaret anlaşmasını kapsamını genişletmeye yönelik ön hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Müzakereleri başlatarak hızla sonuçlandırmayı hedeflemekteyiz” diye konuştu.



“Birleşik Krallık’ı terörizmle mücadelemize müttefikimiz olarak değerlendiriyor, ortak hareket etmek istiyoruz”

Birleşik Krallık ile birçok konuda iş birliği yapıldığına dikkati çeken Fidan, “Birleşik Krallık ülkemize en çok turist gönderen üçüncü ülke sırasına yükselmiş durumda. Savunma sanayi ayrıca önem verdiğimiz diğer bir işbirliği alanı. Mevkidaşımla bu alandaki stratejik iş birliğimizi somut projeler üzerinden ilerletmek konusunda mutabık kaldık. Birleşik Krallık'ı terörizmle mücadelemize müttefikimiz olarak değerlendiriyor, ortak hareket etmek istiyoruz. Görüşmelerimizde Sayın Bakan'a bu konudaki görüşlerimizi aktardım, beklentilerimizde ayrıca yineledim. Düzensiz göçle mücadele konusu da gündem maddelerimiz arasında yer aldı. Göçmen kaçakçılığı ile mücadelede ve düzensiz göçün yönetilmesi için çalışmaktayız. Birleşik Krallık da bu alanda ortak çalıştığımız ülkelerden biridir. Tecrübe paylaşımının arttırılması için iki ülke arasındaki çeşitli düzeylerde temaslar gerçekleştirmekte” ifadelerine yer verdi.



“Bölgesel ve uluslararası meseleleri de görüşme fırsatımız oldu”

İki heyet arasındaki görüşmede değerlendirilen konular hakkında konuşan Fidan, “Bugün ayrıca Kıbrıs meselesi Ukrayna'daki savaş ve Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri de görüşme fırsatımız oldu. Kıbrıs'ta garantör ülke olarak Birleşik Krallık önemli bir konumu bulunmakta. Bununla bağlantılı konular ve son dönemde adada yaşanan gelişmeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunma imkanımız oldu. Ukrayna'daki savaş bağlamında Karadeniz girişimini yeniden canlandırmasına dönük çabalarımızda gündemimizdeydi. Küresel sorumluluk bilinciyle bu girişimi tekrar hayata geçirmemiz gerektiği konusunda hemfikiriz. Önümüzdeki dönemde de Birleşik Krallık makamlarıyla istişarelerimizde en üst düzeyde sürdürmeye devam edeceğiz. Bölgesel ve küresel sınamalar karşısında ortak hareket ederek yakın iş birliği sürdürmemiz önem taşıyor” dedi.



“Cumhurbaşkanımız, Sudan’a her türlü insani yardımı ve desteği vermekte kararlı olduğumuzu bir kez daha yeniledi”

Sudan Cumhuriyeti Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah El-Burhan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine dair bilgilendirmelerde bulunan Fidan, “Sudan Afrika’da önemli bir ülke büyük bir coğrafyası var. Büyük bir tarihi geçmişi var. Hem Afrika’da hem de Kızıl Deniz’e olan kıyısı üzerinden Orta Doğu ile yakın ilişkisi bulunan önemli bir ülke. Maalesef buradaki iç savaş bizi derinden yaralamakta. Türkiye olarak tarihi yakınlık ve sorumluluk hissettiğimiz bu değerli ve kadim ülkeye ne yapabiliriz hep onun arayışı içerisinde olduk. Libya’daki savaşan tarafların ikisiyle de temaslarımız davam etmekte. Hem ikili düzeyde hem ikili düzeyde savaşı sonlandırmaya yönelik bütün çabaları desteklemekteyiz. Bunların içerisinde mümkün olduğunca yer almaktayız. Gerek direk gerek dolaylı bütün çalışmalarda rol almak konusunda bir kararlılığımız var. Tabi hedef nihai barışı getirmek olmakla birlikte savaş esnasında yaşanan insani dramları da sessiz kalmıyoruz. Hem sivil toplum örgütlerimizin koordine edilmesi hem de savaşan taraflarla koordine ederek diğer insani krizlere hem devlet imkanlarıyla hem sivil toplum örgütleri ile nasıl müdahale ederiz onun arayışı içerisindeyiz. Bu konuda arazide Büyük Elçiliğimiz ve sivil toplum örgütlerimiz, diğer devlet kurumlarımız çalışmakta. Merkezde bakanlıklarımız koordine yürütmekteler. Cumhurbaşkanımızın bu konuda çok yüksek bir hassasiyeti bulunmakta. Bu vesileyle Sayın Burhan ile olan görüşmelerinde de bu konu gündeme geldi. Özellikle şu anda yürüyen çeşitli mecralarda bulunan barış görüşmeleri ele alındı. Sudan’daki insani ekonomik ve diğer krize savaş sürerken Türkiye ne derece yardımda bulunabilir? Bu konular gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız, Sudan’a her türlü insani yardımı ve desteği vermekte kararlı olduğumuzu bir kez daha yeniledi. Aynı zamanda eğer barış için yapabileceğimiz bir hizmet varsa onun için de her zaman hazır olduğumuz vurgulandı” ifadelerini kullandı.

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“Sahadaki uzmanlarımız 6 Libyalı kardeşimizi enkaz altından kurtardılar”

Libya’da yaşanan felaket sonrasında Türkiye’den giden yardımlar hakkında da konuşan Fidan, “Afetin hemen sonrasında yardım çağrıları doğrultusunda kurumlar arası bir çalışma yapıldı. Ankara’da Libya’ya ilk yardımlarımızı da dün ilettik. İlk etapta 3 askeri kargo uçağı gönderildi. 168 arama-kurtarma personeli, 2 arama-kurtarma aracı, 2 kurtarma botu, Mersin’den deniz yoluyla insani yardım koridoru da oluşturmaktayız. İhtiyaç olduğu sürece de buna devam edeceğiz. Alana varan arama-kurtarma personelimiz çalışmalarına derhal başladı. Gönderdiğimiz uçaklarla gıda ve hijyen kolisiyle çadır, battaniye ve benzeri acil ihtiyaç malzemesi de gönderdik. Trablus Büyükelçimiz ve bakanlığımızdan yetkililerde yardımlarımızın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını göz etmek üzere afet bölgesine intikal ettiler. Bu sabah itibarıyla iyi haber aldık. Sahadaki uzmanlarımız 6 Libyalı kardeşimizi enkaz altından kurtardılar. Duamız ve umudumuz bu sayının artması. Trablus Büyükelçimizin sahadaki gözlemleri ve Libya tarafının taleplerine istinaden hazırladığımız ek insani yardımlarda Libya’ya sevk edilmektedir” diye konuştu.



“Türkiye’ye karşı tepkiler bulunduğu yönündeki mesnetsiz iddialara da en iyi cevabı kendileri vermiş oldular”

Libya’da Türkiye’ye karşı tepkiler olduğu yönündeki iddialara da cevap veren Fidan, “Bu afet ülkenin doğusunda yaşandı ancak hem doğudaki hem batıdaki Libyalı kardeşlerimiz ülkemizden ortak yardım çağrılarında bulundular. Libya’da birlik ve bütünlüğün temin edilemeyeceği ve Türkiye’ye karşı tepkiler bulunduğu yönündeki mesnetsiz iddialara da en iyi cevabı kendileri vermiş oldular. Kardeş Libya halkını bu nedenle bir bütün olarak kucaklamaktayız” ifadelerine yer verdi.



İsveç’in NATO’ya üyeliği

İsveç’in NATO’ya üyeliği konusunda da konuşan Fidan, Türkiye’nin imzaladığı anlaşmalara sadık olduğunu, çizilen yol haritalarının ve yükümlülüklerin belli olduğunu ve ilişkilerin bu çerçevede ilerlediğini söyledi.