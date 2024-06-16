  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
Gündem

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Yeniakit Publisher
2024-06-16 00:28:00 -
Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre temasları çerçevesinde Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Barış Konferansı'na katılmak üzere geldiği İsviçre'de ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Fidan, konferans marjında Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

İslamcılar, Hakan Fidan'a "operasyon" mu çekti? Yeni Şafak'ın o haberi bence...
İslamcılar, Hakan Fidan'a "operasyon" mu çekti? Yeni Şafak'ın o haberi bence...

Medya

İslamcılar, Hakan Fidan'a "operasyon" mu çekti? Yeni Şafak'ın o haberi bence...


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Fidan, Şoygu ile görüştü
Bakan Fidan, Şoygu ile görüştü

Gündem

Bakan Fidan, Şoygu ile görüştü

Putin'den Hakan Fidan kararı" target="_blank">
Putin'den Hakan Fidan kararı
Putin'den Hakan Fidan kararı

Dünya

Putin'den Hakan Fidan kararı

Hakan Fidan Putin görüşmesinin saati belli oldu
Hakan Fidan Putin görüşmesinin saati belli oldu

Gündem

Hakan Fidan Putin görüşmesinin saati belli oldu

Hakan Fidan BRICS+ toplantısında İsrail'in işgali, istila, kitlesel yerinden etme' diyerek konuştu! Gündeme bomba gibi düştü
Hakan Fidan BRICS+ toplantısında İsrail'in işgali, istila, kitlesel yerinden etme' diyerek konuştu! Gündeme bomba gibi düştü

Gündem

Hakan Fidan BRICS+ toplantısında İsrail'in işgali, istila, kitlesel yerinden etme' diyerek konuştu! Gündeme bomba gibi düştü

Bakan Fidan, Liu Şaobin'i kabul etti
Bakan Fidan, Liu Şaobin'i kabul etti

Gündem

Bakan Fidan, Liu Şaobin'i kabul etti

Hakan Fidan’ın o hamlesi çok konuşulmuştu! Türkiye tarihi bir dönemeçten geçiyor! Bakalım şimdi ne olacak
Hakan Fidan’ın o hamlesi çok konuşulmuştu! Türkiye tarihi bir dönemeçten geçiyor! Bakalım şimdi ne olacak

Medya

Hakan Fidan’ın o hamlesi çok konuşulmuştu! Türkiye tarihi bir dönemeçten geçiyor! Bakalım şimdi ne olacak

Hakan Fidan’ın o hamlesi çok konuşulmuştu! Türkiye tarihi bir dönemeçten geçiyor! Bakalım şimdi ne olacak
Hakan Fidan’ın o hamlesi çok konuşulmuştu! Türkiye tarihi bir dönemeçten geçiyor! Bakalım şimdi ne olacak

Medya

Hakan Fidan’ın o hamlesi çok konuşulmuştu! Türkiye tarihi bir dönemeçten geçiyor! Bakalım şimdi ne olacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23