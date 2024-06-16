Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre temasları çerçevesinde Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Barış Konferansı'na katılmak üzere geldiği İsviçre'de ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Fidan, konferans marjında Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.
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