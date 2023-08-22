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Gündem Bakan Fidan batıya sert çıkıştı: 'Türkiye'nin üyelik süreci siyasi malzeme olarak kullanılıyor'
Gündem

Bakan Fidan batıya sert çıkıştı: 'Türkiye'nin üyelik süreci siyasi malzeme olarak kullanılıyor'

Yeniakit Publisher
2023-08-22 13:20:00 -
Bakan Fidan batıya sert çıkıştı: 'Türkiye'nin üyelik süreci siyasi malzeme olarak kullanılıyor'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin Bulgaristan Dışişleri Bakanı Gabriel "Türkiye AB üyelik sürecinde. Bulgaristan da üye olarak Ankara'nın Avrupa yolundaki bu girişimini desteklemektedir" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan ise bu konuda AB'ye tepki gösterdi ve 'Türkiye'nin AB üyeliği siyasi malzeme olarak kullanılıyor' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan KKTC ve BM arasında yaşanan gerilime ilişkin "Biz bu olayda BM'nin tarafsızlığını yitirdiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanırken Türkiye'nin AB üyelik süreci ile ilgili yaşanan sorunlara ilişkin tepkisini dile getirdi.

 

"BM'NİN TARAFSIZLIĞINI YİTİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

KKTC ve BM Barış Gücü aslerleri arasında yaşanan gerilime ilişkin Bakan Fidan, "Ada'daki olaylar BM'nin kuruluş ruhuyla bağdaşmamaktadır' dedi. "Biz bu olayda BM'nin tarafsızlığını yitirdiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

BULGARİSTAN: TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİ DESTEKLİYORUZ

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Gabriel Türkiye'nin AB üyelil süreci ile ilgili "Türkiye AB üyelik sürecinde. Bulgaristan da üye olarak Ankara'nın Avrupa yolundaki bu girişimini desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ MALZEME OLARAK KULLANIYORLAR"

Bakan Fidan Türkiye'nin AB üyelik sürecinin 2 açıdan ele alınması gerektiğini dile getirdi. AB üyelik sürecinin rasyonel değil siyasi yönden bakıldığına dikkat çekti. Türkiye'nin AB üyeliğinin stratejik bir hamle olabileceğini belirten Fidan, 'AB katılaşmış tutumlarını yeniden değerlendirmeli' dedi.
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