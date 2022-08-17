Bakan Fatih Dönmez duyurdu! Abdülhamid Han'dan güzel haber

Türkiye, doğal kaynak arama faaliyetlerine devam ediyor. Karadeniz'den gelen müjdeli haberlerin ardından bu kez de gözler Akdeniz'e çevrildi. Akdeniz'de sondaj çalışması için hazırlık yapan Abdülhamid Han gemisi, bugün faaliyete başladı.

Bakan Fatih Dönmez duyurdu

Abdülhamid Han gemisiyle ilgili güzel haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu.

Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun."