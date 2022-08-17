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Gündem Bakan Fatih Dönmez duyurdu! Abdülhamid Han'dan güzel haber
Gündem

Bakan Fatih Dönmez duyurdu! Abdülhamid Han'dan güzel haber

Türkiye'nin çalışmalarını dört gözle beklediği Abdülhamid Han sondaj gemisinden güzel haber geldi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, geminin ilk sondaj çalışmasına Yörükler-1 kuyusunda başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 20:27:00 -
Bakan Fatih Dönmez duyurdu! Abdülhamid Han'dan güzel haber

Türkiye, doğal kaynak arama faaliyetlerine devam ediyor. Karadeniz'den gelen müjdeli haberlerin ardından bu kez de gözler Akdeniz'e çevrildi. Akdeniz'de sondaj çalışması için hazırlık yapan Abdülhamid Han gemisi, bugün faaliyete başladı.

Bakan Fatih Dönmez duyurdu

Abdülhamid Han gemisiyle ilgili güzel haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu.

Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun."

5
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Yorumlar

Güzel Olan Ne?

Henüz sonuç yok, kendi kara sularımızda sondaja başladı. Aferin!

Şaban

Memlekette cilmayan kuyudan petrolcikiyor dogalgaz bulunuyor madenler hergun akitte haber peki bi zenginlikler nerde hicbirseyi olmayan bulgar bize alışverişe geliyor.o kadar iyi yonetiliyor biz pazara cikmaya korkuyoruz birileri bu memleketi ya yiyip tuketiyor yada bu haberler gercek degil
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