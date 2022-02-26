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Aktüel Bakan Fahrettin Koca'dan teşekkür paylaşımı
Aktüel

Bakan Fahrettin Koca'dan teşekkür paylaşımı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli iki hekime saldıran şüphelinin tutuklanması dolayısıyla yargıya teşekkür eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 17:56:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan teşekkür paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli iki hekime saldıran şüphelinin tutuklanması dolayısıyla yargıya teşekkür etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi dermatoloji bölümünde dün iki hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının şüphelisi şahıs, başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Camia olarak yargıya teşekkür ediyoruz. Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir." ifadelerini kullandı.

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