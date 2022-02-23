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Aktüel Bakan Fahrettin Koca'dan teşekkür paylaşımı
Aktüel

Bakan Fahrettin Koca'dan teşekkür paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkentte doktoru darbeden şüphelinin tutuklanmasını değerlendirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Karar ve sağlıkta şiddet konusuna gösterilen hızlı hassasiyet sebebiyle yargıya teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 19:07:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan teşekkür paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüphelinin hızlıca tutuklanması ve gösterilen hassasiyet sebebiyle yargıya teşekkür etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli nörolog arkadaşımıza yönelik şiddet suçundan şüpheli şahıs, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır. Karar ve sağlıkta şiddet konusuna gösterilen hızlı hassasiyet sebebiyle yargıya teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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