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Aktüel Bakan Fahrettin Koca'dan teşekkür mesajı
Aktüel

Bakan Fahrettin Koca'dan teşekkür mesajı

Deprem felaketinde seferber olan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk günden itibaren afet şehirlerine koşan, binlerce insanın imdadına yetişen sağlık profesyonellerine minnetimiz büyük" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 17:27:00 - 2023-03-04 17:28:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk günden itibaren afet şehirlerine koşup binlerce insanın imdadına yetişen sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Koca, sosyal medya hesabından Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan, Türkiye'nin sağlık ordusunun deprem bölgesindeki çaba ve fedakarlıklarının anlatıldığı videoyu paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında, "İlk günden itibaren afet şehirlerine koşan, binlerce insanın imdadına yetişen sağlık profesyonelleri hayatlarının en olağan dışı deneyimlerini yaşadı. Telefon ışığında doğum yaptıran arkadaşımız da oldu, kepçe kovasına binerek hasarlı binadan yaralı kurtaran da. Minnetimiz büyük" ifadelerine yer verdi.


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