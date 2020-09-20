Bakan Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: Koronavirüs ile aynı şekilde bulaşıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüse karşı alınan "Maske-Mesafe-Temizlik" tedbirlerinin sıkı uygulandığı takdirde grip vakalarının da azaltılacağını açıkladı.

Gribe "İnfluenza" adlı bir virüsün yol açtığını ve bu virüsün koronavirüsle aynı şekilde bulaştığını belirten Bakan Koca vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırarak şu ifadeleri kullandı:

"Gribin sebebi İnfluenza virüsü, Koronavirüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar. Koronavirüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım"