Bakan Fahrettin Koca'dan "eve dönün" çağrısı

Yeni Kontrollü Normalleşme döneminin ilk hafta sonuna kısıtlamasız girildi. Cumartesi günü kaldırılan kısıtlama sonrası vatandaşlar caddeleri, sahilleri, sokakları, kafeleri, restoranları, kısacası her yeri doldurdu. İstanbul'un en yoğun noktalarından biri de İstiklal Caddesi oldu. İstiklal'den gelen görüntüler ürküttü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan sık sık uyarılarda bulunurken, saat 16.00'da 'Eve dönün' çağrısı yaptı.

İstanbul'da trafik yüzde 80'i aştı

Kısıtlamasız cumarteside sokaklara akın eden vatandaşlar, araçları ile de trafiği kilitledi. Evinde kısıtlanamayan vatandaşlar, trafikte araçlarında kısıtlandı. Kentte ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, yoğunluk yüzde 80'i aşarak hafta içini aratmadı.

İstanbullular kısıtlamanın kaldırılmasını fırsata çevirirken, sahillere akın etti. Havanın serin olması nedeniyle bazı vatandaşlar AVM'leri ve kafeleri tercih etti. İstanbul'un her noktaasında kitlesel kalabalıklar oluştu.

Gelen görüntüler korkuttu

İstanbulluların bugün en yoğun olarak tercih ettiği yer İstiklal Caddesi oldu. Pandemi öncesi dönemleri aratmayan kalabalık ürküttü. Bazı vatandaşların maske takmadığı görülürken, mekanlarda da bazı kurallar ihlal edildi.

Bakan Koca'dan "eve dönün" çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sık sık çağrılarda bulundu. Bakan Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı. Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım. Zor günlere dönüş yolunu kapatalım: Dışarı çıkıyorsak, maske takalım. Mutlu Cumartesi! Hata yaparsak, bir hafta on gün sonra üzülürüz." paylaşımlarında bulundu.

Vatandaşlara "eve dönün" çağrısında bulunan Bakan Koca, "Tüm gün dışarıda kalma kısıtlaması yok. Yavaş yavaş evin yolunu tutsak?" ifadelerini kullandı.