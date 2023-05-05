  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Portakal’dan Erdoğan'la ilgili küstah sözler! Haddini bil, edepsizlik etme

Bakan Muş’tan petrol müjdesi Adım adım enerji bağımsızlığına

Alman devinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen duyurdular

TİP'li terörist sevici Ahmet Şık'tan skandal tehdit! AK Parti'nin bilboardlarına bakın ne yazdı!

Seçimi kim kazanır? Gardaşlar kimi desteklediklerini açıkladı

CHP’nin tüp izdihamı değil TOGG izdihamı Bu kalabalık birilerine kapak olsun

Petrol sonrası Mesut Hakkı Caşın'dan Türkiye'yi sallayacak çıkış: Hazır mısınız, yeni müjdeyi veriyorum

Her satırı dört dörtlük! Fatih Erbakan 12’den vurdu

Ahmet Nur Çebi'den olay sözler: Beşiktaş bu şartlarda şampiyon dahi olsa...

Cübbeli, İHA'lara laf eden Mansur Yavaş'a patladı: İHA'lar senin nerene girdi?
Aktüel Bakan Fahrettin Koca'dan "Dünya Ebeler Günü" mesajı
Aktüel

Bakan Fahrettin Koca'dan "Dünya Ebeler Günü" mesajı

Yeniakit Publisher
2023-05-05 17:22:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan "Dünya Ebeler Günü" mesajı

"Dünya Ebeler Günü" dolayısıyla bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyaya geliş anlarının tanığı ebeler, birer mucize işçisi, evlatlarımızın ilk şefkat kucağıdır" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birer "mucize işçisi" olarak tanımladığı ebelerin, Dünya Ebeler Günü'nü kutladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dünyaya geliş anlarının tanığı ebeler, birer mucize işçisidir. Evlatlarımızın ilk şefkat kucağıdır. Her birinin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü kutlu olsun. Anne ve çocuk sağlığına verdikleri emekle, güçlenen sağlık sisteminde daha da önemli bir konuma gelecekler."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23