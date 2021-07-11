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Gündem Bakan Fahrettin Koca’dan Birpınar’a cevap: Masmavi haritayı hazırlıyoruz
Gündem

Bakan Fahrettin Koca’dan Birpınar’a cevap: Masmavi haritayı hazırlıyoruz

Marmara denizini, deniz salyasından (Müsilaj) temizleme çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hızla devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya mesaj yollamıştı. Bakan Koca da sosyal medya hesabından Birpınar’a cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 17:18:00 -
Bakan Fahrettin Koca’dan Birpınar’a cevap: Masmavi haritayı hazırlıyoruz

 yeniakit  Ankara 

Marmara denizinin, deniz salyasından kurtulduğunu ifade ederek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya mesaj yollayan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’a Bakan Koca’dan cevap geldi.

Önceki gün Marmara denizinin müsilajdan kurtulduğu müjdesini sosyal medya hesabından duyuran Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketleyerek, "Sayın bakanım @drfahrettinkoca, Marmara aşısını yaptırdı, müsilajdan kurtuldu, Mavi kategoriye alabilir miyiz?" diye sormuştu.

 

Birpınar’a sosyal medya hesabından yanıt veren Bakan Koca da, "Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı değerli hocamız. Marmara denizi aslına döndü, sizleri kutluyoruz. Haritamızda da yeri tertemiz beyaz. Aşılar yakında tamamlanınca Marmara’da karayla deniz aynı renge bürünecek. Masmavi haritayı hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

emekl

endenozya ve yenizelanda sinovaç aşısından 2 doz olan 135 sağlık görevlisi kovitten ölmüş haberiniz vardır
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Gelinen nokta,iblise selam aşılara devam ... ,

Endonezya’da iki doz Sinovac aşısı olan 131 doktor ve sağlık çalışanının ölmesi sonrasında benzer bir açıklama da Tayland’dan gelmiş.... Boşuna mı aşı olundu çin aşısı işe yaramıyor, mRNA aşıları da ilerde çeşitli problemler çıkaracak vel hasılı kelam aşı manyağı yapacaklar herkesi ....
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