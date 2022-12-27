Bakan EYT'de heyecanlandıran gelişmeyi paylaşmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, EYT düzenlemesine ilişkin açıklamasında yeni mesajlar verdi. Dağ, 'En ince ayrıntısına kadar çalışılması gereken bir husus. Milletimizin maksimum memnuniyetini sağlayacağız' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dağ, milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesine ilişkin de açıklamalarda bulundu

"Milletimizin maksimum memnuniyetini oluşturacak"

Milletin maksimum memnuniyetinin sağlanacağını vurgulayan Dağ, "Milletimize verdiğimiz sözleri kalem kalem yerine getiriyoruz. EYT konusu en ince ayrıntısına kadar çalışılması gereken ve hiç kimsenin 'ben dışarıda kaldım demeyeceği' bir çalışma. Bakanlık tüm detaylarıyla bir çalışma yoluna gidiyor. Milletimizin maksimum memnuniyetini oluşturacak bir çalışma ortaya konulacak." ifadelerini kullandı.

Yaş kriteri konusu

Dağ, yaş kriteri konusuna ilişkin ise, "Yaş kriteri konusunda henüz şu oldu bu oldu diyecek durumda değilim." dedi.