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Ekonomi

Bakan EYT'de heyecanlandıran gelişmeyi paylaşmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bakan Vedat Bilgin'in bu hafta açıklanacağını duyurduğu EYT'ye ilişkin katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 16:23:00 - 2022-12-27 16:29:59

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, EYT düzenlemesine ilişkin açıklamasında yeni mesajlar verdi. Dağ, 'En ince ayrıntısına kadar çalışılması gereken bir husus. Milletimizin maksimum memnuniyetini sağlayacağız' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dağ, milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesine ilişkin de açıklamalarda bulundu

"Milletimizin maksimum memnuniyetini oluşturacak"

Milletin maksimum memnuniyetinin sağlanacağını vurgulayan Dağ, "Milletimize verdiğimiz sözleri kalem kalem yerine getiriyoruz. EYT konusu en ince ayrıntısına kadar çalışılması gereken ve hiç kimsenin 'ben dışarıda kaldım demeyeceği' bir çalışma. Bakanlık tüm detaylarıyla bir çalışma yoluna gidiyor. Milletimizin maksimum memnuniyetini oluşturacak bir çalışma ortaya konulacak." ifadelerini kullandı.

Yaş kriteri konusu

Dağ, yaş kriteri konusuna ilişkin ise, "Yaş kriteri konusunda henüz şu oldu bu oldu diyecek durumda değilim." dedi.

 

EYT ile ilgili son dakika! Tarih belli oldu
EYT ile ilgili son dakika! Tarih belli oldu

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EYT ile ilgili son dakika! Tarih belli oldu

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Yorumlar

Emir

"Kimsenin ben dışarda kalmayacağım dediği" bir çalışma için ayrıntılı çalışmaya gerek yok ki sayın bakanım 99 öncesi ssk girişi olmuş primi ve çalışma süresi dolan emeklidir...Bunun için ayrıntılı çalışmaya gerek yok :))) Artık açıklayın deyin ki yaşa takılanları yine yaşa taktık ama bu sefer biraz daha az...

Kanuni

Bıkmadınız mı EYT sömürüsü yapmaktan ? Beceremedik deyin , halktan özür dileyin , gelecek HDP bakanları paraları gerekli yerlere gönderir .
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