Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde TBMM Genel Kurulu'nda konuştu: (3)

TBMM (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünyada kendi alanında benzersiz yapısı ile 'Go Turkey' platformu, ülkemizin turizm sektöründeki dijital dönüşümünü başlatarak veriye dayalı ve yapay zeka destekli stratejik turizm planlaması yapılmasına imkan sağlayacak. Bu, dünyada ilktir. Muhtemelen bu da rakiplerimiz tarafından kopya edilmeye çalışılacaktır." dedi.

Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak Kovid-19 salgınının sektör üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve kademeli de olsa başlayan turizm hareketlerinin Türkiye'ye yönelmesini sağlamak için, dünyada ilk örneklerden biri olan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’nı başlattıklarını söyledi.

Bu program sayesinde, turizm sektörünün, yılı, tüm dünya ve rakiplerden daha düşük bir daralmayla kapattığını söyleyen Ersoy, "Sertifikasyon programı, birçok ülke tarafından örnek gösteriliyor. Rakibimiz olan Yunanistan ve İspanya'da, Türk hükümetinin yaptığı çalışmalar kendi hükümetlerine örnek olarak gösterilmektedir. Rakiplerimizden görece olarak daha düşük daralma da bunun ispatı. Başka lafa ihtiyaç yok." dedi.

Sertifikasyon programını ilk olarak Türkiye'yi en çok ziyaret eden 70 ülkedeki mevkidaşlarına, turizm hareketinin yeniden başlaması için alınan kapsamlı tedbirleri detaylı bir şekilde anlattıklarını bildiren Ersoy, "Ukrayna, Rusya ve Birleşik Krallık gibi ülkemize sürekli ziyaretçi gönderen ana pazarlarımızın basın organlarında yer alacak yayınlar için ağırlama faaliyetleri yürüttük. Titizlikle ve profesyonel bir şekilde yürütülen bu program sayesinde rakibimiz olan diğer ülkelerin önüne geçmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Salgından dolayı turizm sektörünün içinde bulunduğu olumsuzlukların azaltılması ve yeni normal düzende faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla, birçok destek paketi hayata geçirildiğini belirten Ersoy, bunlarla ilgili bilgi verdi.

- "1,3 milyar izlenme rakamı"

Hava trafiğinin açılmasıyla birlikte ana pazarlarda televizyon reklamı ve dijital reklamlarla; kalan hedef pazarların tamamında da yine dijital reklamlarla yoğun iletişim çalışmaları yaptıklarını söyleyen Ersoy, "Bu yaz Rusya, İngiltere, Almanya, Ukrayna pazarlarının seyahat için en çok tercih ettiği ülkelerden biri olduk. 2020 yılında 14 ülkede TV reklamlarımız yayınlandı. Ayrıca 8 ülkede, en saygın ve en çok okunan 57 dergide yıl boyunca reklam çalışması gerçekleştirdik." bilgisini verdi.

82 ülkede, 54 film ile devam etmiş olan dijital reklamların toplamda 6,7 milyar gösterim, 1,3 milyar izlenme rakamlarına ulaştığını dile getiren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin global tanıtım kanalı 'goturkey.com' yenilenmiş yapısıyla yayına alındı. Modern tasarımı ve teknolojik altyapısı ile ülkemizin rakiplerinden ayrışmasına katkı sağlayacak olan platform, Türkiye hakkında bilgi almak ve seyahatini planlamak isteyen tüm kullanıcılara, ülkenin kültür ve turizm değerlerini tek bir çatı altında sunacak. 'goturkey.com' sitesi, kullanıcıların profillerine göre özelleştirilmiş içeriği ile Türkiye’nin global bir turizm markası olarak tanıtımında en önemli rolü oynamaya devam edecek.

Yeni platform, ziyaretçilerin davranış analizini yaparak hedef ülke bazlı tanıtıma, destinasyon tanıtım modeli inşa etmeye ve yeni ürün tasarımına imkan verecek. Yurt içi ve yurt dışı turizm verileri ile beslenen platform ile hedef pazar trendleri, uçuş hareketleri ve rezervasyon hareketleri takip edilir hale gelecek. Bu sayede, dünyada kendi alanında benzersiz yapısı ile 'Go Turkey' platformu, ülkemizin turizm sektöründeki dijital dönüşümünü başlatarak veriye dayalı ve yapay zeka destekli stratejik turizm planlaması yapılmasına imkan sağlayacak. Bu, dünyada ilktir. Muhtemelen bu da rakiplerimiz tarafından kopya edilmeye çalışılacaktır."

- "Ücretsiz halk plajları"

Türkiye'nin, uluslararası Mavi Bayrak Programı çerçevesinde 2020 yılında 486 plaj ile dünya sıralamasında üçüncü olduğunu söyleyen Ersoy, "2023 yılına kadar Mavi Bayraklı Plaj sayısını hızla artırarak dünya birinciliğini hedeflemekteyiz." dedi.

Plajlar konusunda, turizmin yoğun olduğu bölgelerde yerel halkın da taleplerini dikkate alarak Çeşme, Bodrum, Kadriye ve Belek olmak üzere 5 yıldız standardında toplam 4 adet ücretsiz halk plajı vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade eden Ersoy, "2021 yılında da Antalya Manavgat, Kemer ve Marmaris İçmeler olmak üzere 3 tane daha ücretsiz halk plajını hizmete açacağız. Bu tesisler, vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde plaj kullanımına imkan sağlamaktadır." diye konuştu.

Ersoy, yeni turizm yatırımlarının hayata geçirilmesi noktasında çalışmalara devam ettiklerini söyleyerek bu projelerden en önemlisinin Ege Turizm Merkezinin ilk etabı olan Çeşme Projesi olduğunu bildirdi. Ersoy, "Bu kapsamda Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 13 Eylül 2019 tarihinde ilan edilmiştir. Söz konusu bölgede projelendirme ve planlama çalışmaları, Büyükşehir ve ilçe belediyesi ile İzmir Ticaret Odası’nın görüşleri alınarak ve mutabakat sağlanarak 2021 sonunda tamamlanacak olup 2023 yılında bölgenin turizme kazandırılması hedeflenmektedir. Biz hem Büyükşehir hem ilçe belediyeleriyle iş birliği yaparak bu projeleri şekillendiriyoruz." dedi.

Kütüphane hizmetlerinin, 57’si gezici, 63’ü çocuk ve 7’si edebiyat müze kütüphanesi olmak üzere 1265 kütüphanede sürdürüldüğünü aktaran Ersoy, kütüphanelerdeki toplam kitap sayısının 20 milyonun üzerinde olduğunu kaydetti.

Ersoy, 2020 yılında 26 yeni kütüphane açıldığını, 21'nin de açılış çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Bakan Ersoy, Ankara’da 2, Eskişehir ve İstanbul’da birer olmak üzere toplam 4 AVM kütüphanesinin hizmete açıldığını, yıl sonuna kadar bu sayının 8’e çıkarılacağını, 25 AVM yönetimi ile de görüşmelerin devam ettirildiğini söyledi.

(Sürecek)