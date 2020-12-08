Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde TBMM Genel Kurulu'nda konuştu: (1)

TBMM (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık’ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz." dedi.

Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçesinin ilişkin yaptığı konuşmada, tam bağımsız, güçlü ve lider bir Türkiye'nin inşası ve ihyası yolunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, büyük bir gayret ve özveriyle çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, bakanlık olarak emanet aldıkları yetkileri, Türkiye’yi kültür ve turizm alanında bir marka haline getirmek, sanatsal faaliyetlerin yaygınlaşmasına katkı sağlamak, sürdürülebilir turizm anlayışı ile Türkiye'nin dünya turizmindeki payını artırmak için kararlılıkla kullandıklarını söyledi.

Bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde çok başarılı iki yıl yaşadıklarını ifade eden Ersoy, 2018’de 46 milyon, 2019’da 52 milyon ziyaretçinin Türkiye'de ağırlandığını kaydetti. Ersoy, "Hem ağırlanan turist sayısında hem de prestij göstergesi olan mavi bayraklı plaj sayısında lider ülkelerden biri konumuna geldik." diye konuştu.

Ersoy, arkeolojik kazı çalışmalarının sayı ve sürelerinin artırılması, çeşitli yollarla yurt dışına çıkarılmış kültür varlıklarının iadesi, gelecek nesillere aktarılması gereken eserlerin yurt içi ve yurt dışındaki restorasyonları, ihtiyaç sahibi ülkelerde eğitim ve sağlık kuruluşlarının yapılması, dünyanın dört bir tarafındaki öğrencilere eğitim imkanı sağlanması, resmi kalkınma yardımları ile milletin yardımseverliğinin gösterilmesi gibi başlıklarda önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Göreve başladıkları günden beri kültür ve sanat alanlarında desteklerini her geçen yıl artırarak sürdürdüklerine işaret eden Ersoy, "Kovid-19 salgını sebebiyle bakanlığımızca sinema sektörüne aktarılan destekler 2020 yılında artarak devam etmiştir. 2020 yılında sinema sektöründe üretim desteği kapsamında senarist, yapımcı ve yönetmenlere, 234 proje ile toplam 46,5 milyon TL destek verdik. Geride bıraktığımız 11 ayda 9’u yurt dışı, 67’si yurt içi olmak üzere toplam 76 sinema etkinliğine; doğrudan sinema alanında faaliyet gösteren meslek birlikleri ve kuruluşları üzerinden 25 milyon TL destek sağladık." dedi.

Üretim ve etkinlik desteklerinin yanı sıra sektörün daha güçlü şekilde yoluna devam etmesi amacıyla da Anadolu’da 1 veya 2 salonu olan işletmecilere 15 milyon TL yerli film gösterim desteği sağlayacaklarını vurgulayan Ersoy, başvuruları 30 Aralık'a kadar toplayacaklarını ve ödemelere de ocak ayında başlayacaklarını kaydetti.

Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımızın, ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla yürüttüğü ortak çalışmalar neticesinde, kongre, konferans, seminer ve fuar giriş ücretlerinde KDV oranları, yıl sonuna kadar yüzde 8’e indirilmiştir. Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri KDV oranları da yıl sonuna kadar yüzde 1’e indirilerek neredeyse sıfırlanmıştır. Maliye ve Hazine Bakanlığımızla yaptığımız görüşme sonucu, KDV indirimlerinin süresinin uzatılması konusunda görüş verdik. Kısa süre içinde neticelenmesini bekliyoruz.

Ayrıca iş yeri kira stopajı yüzde 20’den yüzde 10’a indirilerek kiracı olarak faaliyetlerini yürüten başta özel müzeler, sanat galerileri ve tiyatrolar olmak üzere kültür sektörü mensuplarına destek sağlanmıştır. Bakanlığımız tarafından 2019-2020 sanat sezonunda özel tiyatrolarımıza ayrılan 6 milyon 100 bin TL destek, 2020-2021 sezonunu kapsayan dönemde pandemi koşulları da göz önüne alınarak yaklaşık üç buçuk kat arttırılmış ve 21,5 milyon TL’ye çıkarılmıştır. Bu rakamın 12 milyonu proje desteği, 9,5 milyonu dijital proje desteği şeklinde kullanıldı. Yardımların kime verildiği Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü web sitesinde şeffaf bir şekilde açıklanmıştır."

Salon desteği sağlamak adına özel tiyatro salonlarının “Kültür Yatırım ve Girişim Belgesi” almasını sağladıkların ifade eden Ersoy, belge ile işletme aşamasında yüzde 25 oranında sigorta primi, işveren payı ve gelir vergisi stopaj indirimi; doğalgaz ve elektrik tüketiminde yüzde 20 indirim ve su tüketiminde de bulunduğu bölgenin en düşük tarifesinden ücretlendirilme avantajının sağlandığını söyledi. Ersoy, tüm bunların yanında sahne desteği kapsamında bakanlığa ait kültür merkezleri ve Devlet Tiyatroları salonlarını 1 Aralık 2020–15 Haziran 2021 tarihleri arasında özel tiyatroların kullanımına sunduklarını kaydetti.

Özel tiyatrolara “Turne Desteği” ve “Dijital Tiyatro” projeleri adı altında 2 yeni programla, 15 milyon TL ilave destek vereceklerini belirten Ersoy, "Turne Desteği" başvurularını almaya başladıkların, "Dijital Tiyatro" başvurularını da 30 Aralık’a kadar alacaklarını, bu destek programlarının ödemelerine de ocak ayı itibarıyla başlayacaklarını bildirdi.

Ersoy, özel tiyatrolarla ilgili bir çalışma grubu oluşturduklarını, kendisinin başkanlığında toplandığını ve bütün yardımlar ile bundan sonra nasıl devam edileceğini tartıştıklarını, onlarla birlikte ortak karar alarak devam ettiklerini söyledi. Ankara Sanat Tiyatrosu'yla (AST) ilgili milletvekillerinden bir soru geldiğini ifade eden Ersoy, "AST de bu grupta yer alıyor. Ayrıca bu sene verdiğimiz devlet yardımlarından AST de yararlandı. Onu da özellikle belirtmek istiyorum." dedi.

"Müzik Hayattır Projesi" kapsamında 20 ilde 405 Roman müzisyene dijital kayıt desteği verdiklerini anımsatan Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Deneme amaçlı yaptığımızı bu projeyi büyütme kararı aldık. Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık'ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz. Başvurularda birlik, dernek veya sendika üyesi olma şartı aramayacağız. Aylık seyyanen 1000 TL, 3 ay süre ile toplamda 3 bin TL ödeyeceğiz. Aralık ayı içinde başvuruları toplayacak; ocak, şubat ve mart aylarında ödemeleri yapacağız. Bu projeye 30 binden fazla başvuru olacağını tahmin ediyoruz. Listelerle ilgili 'kimlere vereceksiniz' gibi bir asılsız ihtamda bulunuldu. Biz, bu projelere katılanların listelerini meslek birlikleri, müzik dernekleri ve Müzik-Sen sendikasıyla beraber hazılıyoruz ve bizzat ben toplantılara da katılıyorum."

(Sürecek)