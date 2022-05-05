Bakan duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği basın toplantısında, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Tüm zamanların en yüksek rakamı

Dünyada artan enflasyon ve yükselen maliyetlerin dış ticareti etkilediğini belirten Bakan Muş, "Nisanda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı." dedi.

İthalat artışı enerji temelli

Nisan ayı ithalatı ise yüzde 35 oranında artışla 29,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bakan Muş, dış ticaret rakamlarını verirken "2022 Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen 33,2 milyar dolarlık ithalat artışının 20,7 milyar dolarlık kısmı enerji ithalatındaki artıştan, özellikle de doğalgaz ve ham petrol ithalatındaki yükselişten kaynaklandı." şeklinde açıklama yaptı.

Nisan ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30,1 oranında artışla 52,8 milyar Dolara yükselmiştir. Nisan ayı ithalatımız ise yüzde 35 oranında artışla 29,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Enerji kalemi, 7,7 milyar dolarlık pay ile ithalatımızda önemli bir yer tutmayı sürdürmektedir.