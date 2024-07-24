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Gündem Bakan duyurdu: Kocaeli ile Trabzon arasındaki uçuşlar yeniden başlıyor
Gündem

Bakan duyurdu: Kocaeli ile Trabzon arasındaki uçuşlar yeniden başlıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-24 14:12:00 - 2024-07-24 14:14:52
Bakan duyurdu: Kocaeli ile Trabzon arasındaki uçuşlar yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, artan talepleri karşılamak için Kocaeli ile Trabzon arasındaki uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 Ağustos itibariyle Trabzon-Kocaeli direkt uçuşlarının başlayacağını söyledi.

Pegasus Havayolları tarafından 9 Ağustos ile 20 Eylül tarihleri arasında her Cuma günü düzenlenecek olan uçuşların ilk etapta 7 hafta süreyle planlandığını açıkladı. Uraloğlu, Trabzon’dan 06.00’da kalkacak uçağın Kocaeli’ne bir saat 50 dakika sonra ulaşacağını belirterek, “Kocaeli’nden hareket edecek uçak da sabah saat 08.25’te kalkış yapacak ve yolcular sadece bir saat 30 dakika içerisinde 09.55’te Trabzon’a varmış olacaklar. Şehirlerarası otobüslerle yaklaşık 14 saat süren 995 kilometrelik mesafeyi bir buçuk saate indiriyoruz.” şeklinde konuştu.

“ŞEHİRLERİN EKONOMİK HAYATINA CANLILIK KATACAK”

Bakan Uraloğlu ayrıca, Trabzon Havalimanı ile Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı arasından yapılacak bu uçuşların, özellikle bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Türkiye’nin doğusuyla batısını yakınlaştırmaya devam ediyoruz. Trabzon ve Kocaeli’ni kapı komşusu yaptığımız bu uygulama ile hem iki şehrin hem de çevre illerin nüfus hareketliliğinin esnekleşmesini sağlayarak ekonomilerine ve turizm potansiyellerine önemli katkılar sağlamış olacağız.” ifadelerini kullandı. Yeni uçuşlarla, yolculara hızlı ve konforlu seyahat deneyimi yaşatmayı amaçladıklarını belirten Uraloğlu, seferlerin başlangıç tarihinden itibaren yolcu talebine göre uçuş sayılarının ve saatlerinin artırılabileceğinin de altını çizdi.

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