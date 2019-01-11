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Bakan duyurdu: Cezalarda iade süreci başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen cezaların iade edilme başlandığını açıkladı.

11 Ocak 2019 Cuma 14:06
Bakan duyurdu: Cezalarda iade süreci başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, köprü geçiş ihlalleri için cezalarda iade sürecinin başladığını duyurdu.

Bakan Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde;

'Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır.'

İade başvurusu nasıl olacak?

Başvurular en yakın vergi dairesinden temin edilecek başvuru dilekçesi ile 28.02.2019 tarihine kadar yapılabilecek. 29.03.2018 tarihine kadar tamamlanacak.

Başvuru dilekçeleri nasıl hazırlanacak?

Vergi dairesine, bankalara veya PTT'ye yapılmış ödemeler için, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine hitaben,

Karayolları Genel Müdürlüğü sanal POS'u üzerinden veya KGM posta eki hesabına yapılmış ödemeler için Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Verast ve Harçlar Vergi Dairesine hitaben hazırlanacaktır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 14:06
  1. Ankara
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  3. köprü geçiş ihlalleri

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