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Bakan Dönmez'den sert açıklama! "Akdeniz'de bir oldu bittiye izin vermeyeceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Akdeniz’de ne bir kimsenin hakkını yemeye çalışıyor ne de kendi haklarından vazgeçiyor. Yani Akdeniz’de bir oldu bittiye izin vermeyeceğiz." dedi.

28 Mart 2019 Perşembe 11:53
Bakan Dönmez'den sert açıklama! "Akdeniz'de bir oldu bittiye izin vermeyeceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petroleum İstanbul Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

"Petroleum Istanbul bu sektördeki tüm paydaşları bir araya getiren önemli bir organizasyon. Sektörümüzün değerli üyeleri yine enerji ve maden politikalarımızda belirlediğimiz hedeflerimiz arasında petrol ve doğal gaz aramacılığı önemli adımlar arasında. Oyunu değiştirecek en önemli adımı petrol ve doğal gaz aramacılığı olarak görüyoruz. Tek başına bu tabloya baktığımızda enerji talebinin petrol ve doğal gaz talebinin yüksek olduğu aşikar. Enerjide bağımsız hale gelmek istiyoruz. Türkiye'nin petrol ya da doğal gaz üretebilmesi ve ihraç edebilmesini arzu ediyoruz.

"Akdeniz'de oldu bittiye izin vermeyeceğiz"

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu Türk Akım ve TANAP gibi projelerin başarıya ulaşıyor olması en büyük göstergedir. Türkiye Akdeniz’de ne bir kimsenin hakkını yemeye çalışıyor ne de kendi haklarından vazgeçiyor. Yani Akdeniz’de bir oldu bittiye izin vermeyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını kimsenin gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Kayıt dışı yani kaçak akaryakıtla teknolojik altyapımızı kullanarak mücadele etmekte kararlıyız. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele komisyonu belirli aralıklarla toplanıyor. Akaryakıt sektöründe 150 bin kişi istihdam ediliyor.Rafineri ve petrokimya tesislerini artırma yönünde somut adımlar atıyoruz."

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:53
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  2. Petroleum İstanbul Fuarı
  3. Petrol açıklaması
  4. Akdeniz

YORUM YAZ

  • hkhk59 dk önce
    O zaman kiraladığın arama gemisini gönder, aramaya başla... Antalya limanında yatıyor aylardık, günde 30 bin dolar kira ödeniyor???? sizin niyetiniz bu ülke için hayırlı bir iş yapmak değil.. israil korkunuzdan gemiyi çıkaramıyorsunuz açık denize...

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