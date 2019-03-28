Bakan Dönmez'den sert açıklama! "Akdeniz'de bir oldu bittiye izin vermeyeceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petroleum İstanbul Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

"Petroleum Istanbul bu sektördeki tüm paydaşları bir araya getiren önemli bir organizasyon. Sektörümüzün değerli üyeleri yine enerji ve maden politikalarımızda belirlediğimiz hedeflerimiz arasında petrol ve doğal gaz aramacılığı önemli adımlar arasında. Oyunu değiştirecek en önemli adımı petrol ve doğal gaz aramacılığı olarak görüyoruz. Tek başına bu tabloya baktığımızda enerji talebinin petrol ve doğal gaz talebinin yüksek olduğu aşikar. Enerjide bağımsız hale gelmek istiyoruz. Türkiye'nin petrol ya da doğal gaz üretebilmesi ve ihraç edebilmesini arzu ediyoruz.

"Akdeniz'de oldu bittiye izin vermeyeceğiz"

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu Türk Akım ve TANAP gibi projelerin başarıya ulaşıyor olması en büyük göstergedir. Türkiye Akdeniz’de ne bir kimsenin hakkını yemeye çalışıyor ne de kendi haklarından vazgeçiyor. Yani Akdeniz’de bir oldu bittiye izin vermeyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını kimsenin gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Kayıt dışı yani kaçak akaryakıtla teknolojik altyapımızı kullanarak mücadele etmekte kararlıyız. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele komisyonu belirli aralıklarla toplanıyor. Akaryakıt sektöründe 150 bin kişi istihdam ediliyor.Rafineri ve petrokimya tesislerini artırma yönünde somut adımlar atıyoruz."