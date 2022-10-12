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Ekonomi Bakan Dönmez'den Putin'in teklifine cevap
Ekonomi

Bakan Dönmez'den Putin'in teklifine cevap

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Enerji Haftası kapsamında düzenlenen konferansta yaptığı açıklamada, Rusya'nın yaptığı teklif hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 22:42:00 -
Bakan Dönmez'den Putin'in teklifine cevap

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Enerji Haftası dolayısıyla düzenlenen “Yeni Zorluklar, Yeni Fırsatlar: Petrol ve Gaz Piyasasını Neler Bekliyor?" başlıklı oturumda önemli açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'yi gaz merkezi haline getirerek Avrupa'ya, TürkAkım Gaz Boru Hattı üzerinden daha fazla gaz sevkiyatı yapılabileceğine dair ifadelerini değerlendiren Bakan Dönmez, tüm bunların mümkün olabileceğini söyledi. Türkiye açısından bu ihtimali değerlendirebileceklerini belirten Dönmez, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu önerisi kapsamlı bir şekilde ele alınmalı. Ancak bunun mümkün olduğunu söyleyebilirim. Zaten Rusya, başarılı altyapı projelerini hayata geçirdi. Türkiye, bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün. Bu tarz uluslararası projelerde teknik, ticari ve hukuki açıdan değerlendirme ve fizibilite çalışması yapılması lazım. Biz güvenilir bir ortağız. Şu anda Akkuyu'da devam eden önemli bir nükleer güç santrali projemiz var. Rusya ile ilişkilerimiz sadece enerji değil, çok farklı alanlarda da devam ediyor. Bunlar oturup konuşulup değerlendirilmesi gereken hususlardır" diye konuştu.

"Rusya her zaman bizim güvenilir tedarikçimiz oldu"

Türkiye'nin bölgedeki ülkelerle uzun vadeli gaz anlaşmaları yaptığına dikkat çeken Dönmez, "Tedarikçilerimizden herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Zor dönemler oldu ama Rusya her zaman bizim güvenilir tedarikçimiz oldu. Rus ortaklarımıza bu anlamda teşekkür ederim" dedi. Türkiye'nin aynı zamanda yenilenebilir enerjiye de büyük yatırımlar yaptığından bahseden Dönmez, "Yenilenebilir enerjide şu anda geldiğimiz seviye yüzde 55’lere ulaştı. Yani kurulu gücümüzün yüzde 54-55’ini yenilenebilir kaynaklardan temin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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