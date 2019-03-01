Bakan Dönmez’den köylere biyogaz müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, köylere getirilecek olan yerli ve milli biyogaz sistemiyle ilgili olarak, “Ar-Ge çalışması bitmek üzere. Deneyeceğiz Ankara’da birkaç köyde. Çalışmalar devam ediyor. Köylerde alt yapı açısından eksik hissettiğimiz ısınma sorunu vardı, onu da bu yerli teknoloji ile çözmüş olacağız” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Antalya’nın Korkuteli ilçesi Küçükköy Mahallesi’nde, yapımı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan, içme suyu, kanalizasyon ve asfaltlanan yollarının açılış törenine katıldı. Küçükköy düğün salonunda düzenlenen törende konuşan Bakan Fatih Dönmez,daha önce köy yollarında değil yolun suyun bile olmadığını hatırlattı.

"Köylere biyogaz"

Bugün köylerin hepsinde su, elektrik, telefon ve yolların olduğunu dile getiren Bakan Dönmez, “Bazı köylere gittiğimde bana, ‘doğalgazı ne zaman getireceksiniz’ diye soruyorlar. Şehirleri bir tamamlayalım köylere de getireceğiz. Kendi gazınızı kendiniz üretebilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Biyogaz. Dolayısıyla siz gaza para ödemeyeceksiniz. Oradan ürettiğimiz gazla ocağınızda yanan gaza para ödemeyeceksiniz. Kışı sıcak su üretilecek, biraz tesisi büyük kurarsanız sobadan da kurtulma imkanınız var. Bunun Ar-Ge çalışması bitmek üzere. Deneyeceğiz Ankara’da birkaç köyde. Çalışmalar devam ediyor. Köyde alt yapı eksik hissettiğimiz ısınma sorunu vardı, onu da yerli teknoloji ile çözmüş olacağız” dedi.

"Bu ay içinde sonuç alınacak"

Doğalgazın dışarıdan ithal edildiğini kaydeden Bakan Dönmez, “Yüzde 98 ithal ediyoruz. Antalya açıklarında devam eden derin sondaj var. Bu ay içinde netice alacağız. Var mı yok mu bilmiyoruz. Çalışmalar bize bunu verecek. Yerli kaynakları ekonomiye kazandıracak model ve yatırımlara ihtiyacımız var. Biz bardağın yarsı boş diyenlerden değiliz. Pozitif bakıyoruz, çeyreği de yarısı da dolu olsa bunu söyleyenlerdeniz. Bazıları gibi oturup sırtında yumurta küfesi olmayıp, eleştirenlerden olmayacağız” diye konuştu.

"Küçükköy’e 10 milyonluk yatırım"

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, Küçükköy’ün bu dönemde çok önemli hizmetler aldığını belirterek, 28 bin metre yağmur ve drenaj hattı yaptıklarını söyledi.

İçme suyu hattını yenilediklerini aktaran Türel, “Arıtmaları yapacağız. Tamamladığımızda kanalizasyonu arıtmaya bağlayarak, sizleri bu sıkıntıdan kurtaracağız. Kanalizasyon ve içme suyu yatırımları ile ilgili ve bunların üzerinin, kanalizasyon ve alt yapı için asfaltlanacak yolu kalmadı. Küçükköy’de 10 milyon liralık bir yatırımdan bahsediyoruz. İçme suyu depoları, artıma diyoruz. Yola devam derseniz, bu hizmetleri, kısa sürede karşılarız, karşılıyoruz da. Bizim yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır” diye konuştu.

“Tarım market”

Türel, Antalya genelinde 8 bin 641 çiftçinin sulama suyunda elektriği bedava kullandığını, Korkuteli’de ise bu sayının 2 bin olduğunu hatırlatarak, “Sulama Suyu kooperatif ve birliklerinde 50 bin çiftçinin tamamında sulama suyunda elektriğe para ödemeyecek. Güneş enerji santrallerimizi kuruyoruz. Bunları sizin kullanımınıza ve girdi maliyetlerine düşmesine vesile oluyoruz. Biz olmasak bunlar olur muydu?Tarım marketleri kuruyoruz. Yüksek ve toplu alımla iç piyasadan gerekirse dış piyasadan ithal edeceğiz. Nakliye işçi, kira gelirleri gibi giderleri belediye olarak biz üstleniyoruz. Biz karşılayacağımız için gübre, naylon, sera ipliği piyasa şartlarına göre yüzde 20 daha ucuz olacak. Ve size sunacağız. Piyasa dengesi oluşacak. Dolar düştü, gübre, naylon fiyatı düşmedi. Bu aradaki simsarlar var ya onlar karşılarında bizi bulacaklar. Tarım marketlerle çiftçimizi biz teslim etmeyeceğiz. Faydalı böcek, fide, yüzde 20 ve 50 destekle bu marketlerden temin edilecek. Çiftçilerimize büyükşehir belediyesi tarım marketlerinde kullanılmak üzere kredi kartları sağlayacağız. Diledikleri kolaylığı ve ödeme imkanını alacaklar” ifadelerine yer verdi.

Bakan Dönmez’e, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Cumhur İttifakı Korkuteli Belediye Başkan Adayı Ömer Niyazi İşlek de eşlik etti.