Bakan Dönmez’den Ali Babacan’a gönderme

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan ve çok sayıda Anadolu kanalının ortak canlı yayınıyla izleyicilerle buluşan “Anadolu Soruyor” programının konuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez oldu. Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Dönmez, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali dünyada inşaatı devam eden en büyük projedir” dedi.

Anadolu kanalının ortak canlı yayınıyla izleyicilerle buluşan “Anadolu Soruyor” programının konuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez oldu.

Dönmez Eskişehir’de 694 milyon tonluk nadir toprak elementi keşfettiklerini hatırlatarak, "Eskişehir’de sahada tam 17 farklı element tespit ettik. Şimdi bu madenlerimizi değere dönüştürme zamanı “ dedi.

Dönmez, Bu yıl içinde yıllık 600 ton üretim kapasiteli lityum karbonat tesisinin temelini de Eskişehir Kırka'da atacaklarını vurguladı.

Akkuyu Nükleer Santralinin dünyada inşaatı devam eden en büyük proje olduğunu kaydeden Dönmez, “Yaklaşık 25 milyar dolarlık bir projeden bahsediyorum. Nükleer santralimiz bittiğinde Türkiye'deki elektrik ihtiyacının neredeyse yüzde 10'unu tek bir tesisten karşılar hale geleceğiz” dedi.

Dönmez, Türkiye’nin güneş paneli üretiminde dünyada 3. sırada olduğunu söyledi.

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Türkiye’nin 2002’den önceki siyasi hayatında hükümetlerin süresinin ortalama 18 ay olduğunu hatırlatan dönmez şu ifadelere yer verdi:

Biz 20 yılda altyapı, üst yapı, enerjiden sağlığa ulaştırmadan tarıma ciddi yatırımlar yaptık. Cumhurbaşkanımızın Savunma sanayii de 10 yıl öncesinden başlattığı projelerin açılışı da Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Şimdi bunların güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz ifadeleri eski Türkiye’ye dönmek istiyoruz, bitmeyen projelere geri döneceğiz anlamını taşıyor. Vatandaşımızın dikkatli olması lazım.

Biz ilk anda Karadeniz gazını ilan ettiğimizde birçok kimse inanmadı, özellikle muhalefetten. Aradan 2 ay geçti. Denizde yakma testleri yaptık. Teknik olarak yapılması gerekiyor. Gemiden iki hafta o gazı yaktık, yine inanmadılar. Karaya getirdik, yine inanmadılar. Çünkü bunların gözleri var görmüyor. Kulakları var, duymuyor. Kalpleri var, hissetmiyor. Ne yapsak boş. Yüzleri var, kızarmıyor. Geçenlerde 'bize 6 ay önce böyle bir gaz var dediniz. Hani nerede çıkartın' diyen birisi, geçmişte de hükümetlerimizde bakanlık yaptı, geçenlerde Zonguldak'a gitmiş. Ben de basından izledim. Yanındaki belediye başkanı, milletvekili, bizden de değil, buradaki çalışmaları da bir güzel güzel anlatmışlar. 'Burada muazzam bir çalışma yaptılar. Binlerce insan çalıştı. Gece gündüz demeden bu gazı buraya getirdiler. Bizim buranın yerel gelişmesine, kalkınmasına önemli katkı sağlayacak' diyor. O da kaçacak delik arıyor.

Eskişehir’e değer katacak her projede biz varız. Eskişehir’e değer sloganıyla yola çıktık.