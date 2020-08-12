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Ekonomi

Bakan Dönmez: Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de devam eden hidrokarbon arama çalışmaları kapsamında 2 boyutlu sismik araştırma için denize sismik kablo indirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 09:55:00 -
Bakan Dönmez: Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun."

 

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