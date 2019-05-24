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Bakan Dönmez kömürden akaryakıt üreten tesisi inceledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa’nın Soma ilçesinde Ege Linyit İşletmesi Trijen Soma Tesislerinde incelemelerde bulundu.

24 Mayıs 2019 Cuma 21:22
Bakan Dönmez kömürden akaryakıt üreten tesisi inceledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa’nın Soma ilçesinde Ege Linyit İşletmesi Trijen Soma Tesislerinde incelemelerde bulundu. Bakan Dönmez, "Burada birincil enerji kaynağını bir başka enerji türüne çevirmiş oluyoruz" dedi.


Kömürden akaryakıt üretimi yapılan Ege Linyit İşletmesi Trijen Soma Tesislerinde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, "Normalde akaryakıt biliyorsunuz ham petrolden rafine edilmek suretiyle elde ediyoruz, motorin, benzin ve diğer petrokimya ürünlerinin tamamını. Buradaki tesis bildiğimiz kömür. Kömürü veriyoruz orada sıvı yakıt elde ediyoruz. Bu değişik ülkelerde, muhtelif tarihlerde geçmişte denenmişti ama biz Türkiye olarak ilk defa böyle bir işi kendi imkanlarımızla, kendi araştırmacılarımız ve mühendislerimizle yapmış olduk. Şimdi sonuçları değerlendiriyoruz hem teknik olarak hem ekonomik olarak. Bundan sonra eğer bir adım atılacaksa bir öncü tesis, undan daha yüksek kapasitede, ticarileşmeye geçmeyen bir öncü tesis daha çalışması olacak. Sonrasında da ticarileşebilen bir tesise geçmiş olacağız. Türkiye hamdolsun kömür açısından özellikle linyit kömürü rezervi açısından oldukça zengin bir ülke. Kömürü biz bugüne kadar ısısından yararlanmak, enerjisinden yararlanmak için doğrudan yakmak suretiyle bugüne kadar üretimde istifade ettik. Ya da yine yaktık bir termik santralde elektrik ürettik. Burada birincil enerji kaynağını bir başka enerji türüne çevirmiş oluyoruz. Önemli olan o. Tabi işin ekonomisi de çok önemli. Bu tip tesisler diğer klasik ham petrolden, rafine etmek suretiyle akaryakıt elde eden diğer tesislere göre zaman zaman maliyetleri daha yüksek olabiliyor. Biraz önce uzman arkadaşlarımızla da görüştük. Bugünkü ham petrol fiyat seviyelerini dikkate aldığımızda bu tesisin daha ekonomik ürün üretebileceğini de ortaya koymuş olduk. Gördüğünüz gibi hemen hemen sıfır emisyon. Enerjisini de kendi kendine üretmiş oluyor. O açıdan son derece Temiz bir enerji kaynağı olmuş oluyor. Zaten u tür teknolojiler biraz da iz kömür teknolojileri aşlığı altında incelenen hususlar. Diğer klasik yakma tesislerinde bir miktar emisyon dışarıya bir miktar karbonmonoksit salabiliyorsunuz. Bunda o da yok" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 21:22
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