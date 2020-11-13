Bakan Dönmez, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın kabrini ziyaret etti
İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin Karadeniz'e uğurladıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Han'ın kabrini ziyaret etti.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kanuni’yi Karadeniz’e uğurladıktan sonra gemimize ilham olan büyük hükümdar Kanuni Sultan Süleyman Han’ın kabrini ziyaret ettik. Ellerimizi göğe, zihnimizi tarihimize, dümenimizi Karadeniz’e çevirdik. Pruvası neta, rüzgarı kolayına olsun."