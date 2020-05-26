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Aktüel

Bakan Dönmez duyurdu, Fatih sondaj gemisi 29 Mayıs’ta hareket edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin 29 Mayıs’ta Karadeniz seferi için hareket edeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 16:27:50 -
Bakan Dönmez duyurdu, Fatih sondaj gemisi 29 Mayıs’ta hareket edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin 29 Mayıs’ta Karadeniz seferi için hareket edeceğini duyurdu.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından Fatih sondaj gemisinin hareket edeceği tarihe ilişkin açıklama yaptı. Bakan Dönmez, paylaşımında, "Fatih sondaj gemisinin 29 Mayıs’ta Karadeniz seferi için hareket edeceğini duyurdu. Fatih Sondaj Gemimiz Karadeniz’e geçiş için son hazırlıklarını tamamladı. Gemimiz, İstanbul Boğaz geçişi için hazır. Fatih, 29 Mayıs’ta, kutlu fethin yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket edecek" dedi.

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