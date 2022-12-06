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Gündem Bakan Dönmez cevapladı: Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?
Gündem

Bakan Dönmez cevapladı: Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?' sorusuna canlı yayında cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 22:12:00 -
Bakan Dönmez cevapladı: Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şu anda bir zam öngörümüz yok. Hükümetimiz özellikle vatandaşımızın alım gücünü olumsuz etkileyebilecek bu tip maliyetleri zaten kaynağında destekliyor." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV'de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Yaklaşık 1 yıldır Şırnak'ta sismik araştırmalara yoğunluk verdik. Sondajlarımızı yaptık. Gabar Dağı ve civarında 4 kuyuda üretim var. Gabar dağının bir başka bölgesi daha var. Netleştirmeden rakamları açıklamak istemiyoruz. Son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden biri olabilir."

"Elektrik ya da doğal gaz için zam söz konusu değil"

"Şu anda bir zam öngörümüz yok. Hükümetimiz özellikle vatandaşımızın alım gücünü olumsuz etkileyebilecek bu tip maliyetleri zaten kaynağında destekliyor."

 

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