Bakan Dönmez: Bağımsızlığa giden kıvılcım ateşlendi

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle; Bugün burada bir ülkenin kaderini değiştiren insanlarla bir aradayız. İnanan, mücadele eden ve sonunda vaadedilen zafere ulaşan insanlarla birlikteyiz. Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir çağ açan binlerce kahraman bugün burada bizlerle birlikte. Daha önce Karadeniz'de yabancı şirketlerle birçok sondaj yapmıştık ancak hiçbirinde neticeye varamadık. Türkiye'nin bir karar vermesi gerekiyordu. Kendi gemilerimizle, kendi teknolojimizle yola devam edecektik. Yerli ve milli bir enerji politikasyıla önce arama sonra sondaj gemilerimizi filomuza dahil ettik. Türkiye'nin bugün geldiği nokta sabrın, azmin, bir olmanın sonucudur.

Yüzyıl sonra bir başka gemi. Yine Karadeniz'in suların Fatih Sondaj gemisi bir milletin kaderinin değişmesinde başrol oynadı. Yılmadık, ümitsizliğe kapılmadık sonunda başarabileceğimizi biliyorduk. Geldiğimiz noktada her türlü zorluğa, her türlü yıldırmaya rağmen başardık. Bir hayalimiz vardı inandık, mücadele ettik. Her türlü ön yargıyı yıktık, arayamazsınız dediler aradık bulamazsınız dediler bulduk çıkaramazsınız dediler çıkardık. Bugün Türkiye'nin enerjide bağımsızlık ateşi dalga dalga yayılıyor.