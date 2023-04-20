  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HÜDAPAR'dan CHP'ye 'mutfaktan' ayar

AK Parti binasına silahlı saldırı

'Altın için 8 bin dolar' tahmini yapan Artuğ Çetin'den yeni açıklama! Altın o tarihte çok fena patlayacak

Yerin dibine batsın Avrupa Birliği seviciliği! Güney Kıbrıs'tan küstah PKK kararı

Can Ataklı'dan skandal! Muharrem İnce ve seçmenlerine şok hakaret

Ülkenin benzini bitti! 'Almanya bizi kıskanıyor' dalgası geçenler şimdi şok olacak

AK Partili Belediye Başkanı, pazarcı esnafıyla anlaştı! Soğan bakın kaç lira oldu

Ruslar 'matruşka şirket' modeline döndü! Yalnız, dünyaca ünlü dev endüstri şirketi Rusya'dan çekiliyor: Flaş gelişme

Birçok kişi merak ediyordu işte cevabı! Altında neden fiyat farkı oldu?

Binlerce kişi olumsuz etkilenecek! Almanya’yı sarsan bir karar daha
Ekonomi Bakan Dönmez: Bağımsızlığa giden kıvılcım ateşlendi
Ekonomi

Bakan Dönmez: Bağımsızlığa giden kıvılcım ateşlendi

Yeniakit Publisher
2023-04-20 21:58:00 -
Bakan Dönmez: Bağımsızlığa giden kıvılcım ateşlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni’nde yaptığı konuşmada, 'Türkiye'nin enerjide bağımsızlık ateşi dalga dalga yayılıyor.' dedi.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle; Bugün burada bir ülkenin kaderini değiştiren insanlarla bir aradayız. İnanan, mücadele eden ve sonunda vaadedilen zafere ulaşan insanlarla birlikteyiz. Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir çağ açan binlerce kahraman bugün burada bizlerle birlikte. Daha önce Karadeniz'de yabancı şirketlerle birçok sondaj yapmıştık ancak hiçbirinde neticeye varamadık. Türkiye'nin bir karar vermesi gerekiyordu. Kendi gemilerimizle, kendi teknolojimizle yola devam edecektik. Yerli ve milli bir enerji politikasyıla önce arama sonra sondaj gemilerimizi filomuza dahil ettik. Türkiye'nin bugün geldiği nokta sabrın, azmin, bir olmanın sonucudur.

Yüzyıl sonra bir başka gemi. Yine Karadeniz'in suların Fatih Sondaj gemisi bir milletin kaderinin değişmesinde başrol oynadı. Yılmadık, ümitsizliğe kapılmadık sonunda başarabileceğimizi biliyorduk. Geldiğimiz noktada her türlü zorluğa, her türlü yıldırmaya rağmen başardık. Bir hayalimiz vardı inandık, mücadele ettik. Her türlü ön yargıyı yıktık, arayamazsınız dediler aradık bulamazsınız dediler bulduk çıkaramazsınız dediler çıkardık. Bugün Türkiye'nin enerjide bağımsızlık ateşi dalga dalga yayılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23