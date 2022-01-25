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Ekonomi Bakan Dönmez açıkladı: Avrupa'da elektriği en ucuz kullanan üçüncü ülkeyiz
Ekonomi

Bakan Dönmez açıkladı: Avrupa'da elektriği en ucuz kullanan üçüncü ülkeyiz

Enerji Bakanı Fatih Dönmez katıldığı canlı yayında, Avrupa'da benzini en ucuz kullanan ülkenin Türkiye olduğunu benzer durumun doğalgaz ve elektrikte de yaşandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 02:02:00 -

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın konuğu oldu. Bakan Dönmez, son dönemde tartışmalara neden olan akaryakıt ve elektrik fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Avrupa'da en ucuz benzini kullanan ülke olduğunu söyledi.

Elektrik fiyatları için konuşmasına başlamadan önce de Avrupa'dan örnekler gösteren Bakan Fatih Dönmez, Türkiye'nin en ucuz elektriği kullanan üçüncü ülke olduğunu dile getirdi.

"Avrupa'da benzin 26 lira"

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'daki benzin fiyatlarına baktığımızda.. Türkiye'de 14 lira civarında.. Avrupa'da 1,5 euro gibi bir fiyat görüyoruz. Hollanda, Norveç, Almanya gibi ülkelerde.. Türk Lirası bazında 26 lira gibi fiyatlarla satılıyor.

"Avrupa'da elektriği en ucuz kullanan 3. ülkeyiz"

Benzer bir durum elektrik ve doğalgazda da var.

Avrupa'daki başkentlere baktığımızda; elektik fiyatları, Türkiye'de son fiyat ayarlamasından sonra bile Avrupa'daki en ucuz elektrik kullanan üçüncü ülkeyiz.

Bizden daha düşük, Sırbistan ve Ukrayna var. TL'ye çevirerek söylüyorum. Daha iyi anlaşılsın diye TL bazında söylüyorum."

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