Ürünler toplatıldı: Büyük skandal sonrası ünlü maden suyu markasının tesislerine peş peşe baskın
Ünlü maden suyu markasında dışkı tespit edilmesi üzerine markaya yönelik denetimler sıklaştırılırken flaş bir gelişme yaşandı.
Ünlü maden suyu markasında dışkı tespit edilmesi üzerine markaya yönelik denetimler sıklaştırılırken flaş bir gelişme yaşandı.
Fransız adli ve idari denetim ekipleri, İsviçre merkezli gıda şirketi Nestle'ye ait bir laboratuvar ile şirketin bünyesinde bulunan su markası Perrier'in dolum tesisinde arama yaptı.
Nestle, Fransa'da güvenlik güçleri ve denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskınları ve arama işlemlerini doğruladı. Nestle'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlgili makamlarla tam bir işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Radio France'ın haberine göre, söz konusu aramalar, bir tüketici hakları savunucusu grubun Paris Savcılığına "tüketiciyi yanıltma ve hile" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.
Fransız Perrier markası, ülkede uzun süredir hukuki ve idari incelemelerin odağında yer alıyor. Fransız medyasında 2024 yılında çıkan haberlerde, şirketin su kaynağındaki kirlenmeyi önlemek amacıyla yasal olarak izin verilmeyen filtreleme ve arıtma yöntemleri kullandığı iddia edilmişti. Bu usulsüz işlemlerin ardından Perrier suları, Avrupa Birliği (AB) ve Fransa mevzuatına göre "doğal maden suyu" olarak sınıflandırılma statüsünü kaybetmişti.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, rüşvet ve delege borsasıyla sakatlanan CHP 38. Olağan Kurultayı’nı "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etm..
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23