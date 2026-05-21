İşte İbn-i Sina'dan kepeği bitiren formül: Ne şampuan ne de krem! Meğer kepeğin çözümü...
Tıbbın kurucusu olarak kabule edilen İbn-i Sina'dan kepeği bitiren formül en çok konuşulan konular arasına girdi...
Günümüzün en yaygın saç problemleri arasında yer alan inatçı kepekler ve erken beyazlama kâbusu, modern tıbbın kurucusu İbn-i Sina'nın asırlar önce kaleme aldığı reçetelerle son buluyor. İbn-i Sina'nın el-Kanun fi't Tıbb adlı eserinde saç kepeğini yok eden ve saçın beyazlamasını önleyen yağlar ve ürünler yer alıyor. Detaylar haberimizde…
Çağları aşan tıp dehasıyla bilinen İbn-i Sina, saç derisi sağlığını korumak, saçtaki kepeği yok etmek ve saçların doğal rengini uzun yıllar muhafaza etmek için doğanın şifalı kütüphanesini aralıyor. Pancar suyundan gül yağına, nohut unundan çörek otuna kadar tamamen doğal malzemelerle hazırlanan bu özel formüller, saç derisindeki kepeği adeta kuruturken, beyaz saç telleriyle savaşta da en güçlü kalkanı oluşturuyor. İşte tıp dünyasının dev ismi İbn-i Sina'dan saç dökülmesini durduran, kepeği yok eden sirkeli macun tarifi ve saçların beyazlamasını geciktiren mucizevi yağların sırrı...
İBN-İ SİNA'NIN SAÇ KEPEĞİNİ YOK EDEN TAVSİYELERİ Pancar suyu Boy otu suyu Gül veya menekşe yağı Karpuz çekirdeği Nohut Bakla unu Zeytinyağında pişirilmiş hatmi çiçeği Ayva ve hatmi öz suyu Demirhindi Kereviz Susam yaprağı
Sirkede soyulmuş badem veya boy otu ile saçlar yıkanabilir.
Nohut unu, dövülmüş susam yaprağı, pancar suyu ve sirke ile macun hâline getirilir ve lokal olarak kullanılır.
SAÇLARIN BEYAZLAMASINI ÖNLEYEN YAĞLAR Katran gibi sıcak yağlar Sıvı ve ince olan karasakız
Ban otu yağı Çörek otu yağı Keçiboynuzu yağı Yabani zeytinden elde edilen yağ
