Hollanda devi kararını duyurdu: Noa Lang bombayı patlattı: Kritik transfer için...
Noa Lang, milli takımdan arkadaşı Virgil van Dijk ile aralarında geçen dev transfer itirafını açıkladı: Van Dijk bana Galatasaray'ı ve İstanbul'u sordu.
Napoli'ye dönen Noa Lang’dan transfer gündemine bomba gibi düşecek açıklamalar geldi. Dünyaca ünlü savunma oyuncusu Virgil van Dijk’ın Galatasaray’a olan ilgisini açık açık itiraf eden Lang, çarpıcı detaylar paylaştı. İşte o sözler:
- Van Dijk, bana Galatasaray'ı ve İstanbul'u sordu. Oradaki atmosferi, kulübün yapısını merak ediyor. Bana açıkça Galatasaray'ı sevdiğini ve yakından takip ettiğini söyledi. Noa Lang’ın bu sözleri, özellikle sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratırken, transfer kulislerini de adeta hareketlendirdi.
Liverpool ile sözleşme durumları ve geleceği her dönem tartışma konusu olan tecrübeli stoper Van Dijk'ın, Türk futbolu ve Galatasaray hakkındaki bu hayranlığı, önümüzdeki transfer dönemleri için şimdiden büyük bir merak konusu oldu.
