İlik nakli olmuştu: Cansever'den haber var!
Almanya'da lösemi tedavisi gören ve bir ay önce ilik nakli operasyonu geçiren Cansever'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.
Bir süredir Almanya'da yaşayan arabesk sanatçısı Cansever, geçtiğimiz yılın aralık ayında yaptığı açıklamada kendisine lösemi (kan kanseri) teşhisi konulduğunu duyurmuştu.
SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ Ünlü sanatçı, kritik bir dönemece girildiğini belirterek uygun donör bulunması halinde mart ayında ameliyat masasına yatacağını açıklamıştı. Cansever, son paylaşımda ise ilik nakli operasyonu geçireceğini duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti.
"5 HAFTA SONRA İLK DEFA DIŞARI ÇIKIYORUM" Bir ay önce ilik nakli olan ve Almanya'da tedavisi devam eden Cansever'den hayranlarını sevindiren bir haber geldi.
Uzun zamandır hastanede tedavi gören ünlü sanatçı, 5 hafta sonra dışarı çıktı. Cansever, sosyal medya hesabında bir video paylaşarak takipçilerine şu şekilde seslendi: "Bugün hava çok güzel Almanya'da ve ilk defa dışarı çıkıyorum 5 hafta sonra. Bana dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda yine görüşürüz. Dualarınızı eksik etmeyin."
