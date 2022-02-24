Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna açıklaması: Hazırlıklar yapıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Karadan tahliye seçeneğimiz var. Vatandaşlarımızı kara yoluyla tahliye edeceğiz. Vatandaşlarımız panik yapmasın" dedi.

Çavuşoğlu, “Yarın 8. maddenin işletilmesine dair karar açıklanacak. Tutumumuz net. Çatışmaya karşıyız" dedi.

"Tahliye için gereken hazırlıklar Şubat ayında yapıldı" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Karadan tahliye seçeneğimiz var. Vatandaşlarımızı kara yoluyla tahliye edeceğiz. Vatandaşlarımız panik yapmasın, tüm hazırlıklar yapıldı" ifadelerini kullandı.