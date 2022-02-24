  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna açıklaması: Hazırlıklar yapıldı
Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna açıklaması: Hazırlıklar yapıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Karadan tahliye seçeneğimiz var. Vatandaşlarımızı kara yoluyla tahliye edeceğiz. Vatandaşlarımız panik yapmasın" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 23:10:00 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna açıklaması: Hazırlıklar yapıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Karadan tahliye seçeneğimiz var. Vatandaşlarımızı kara yoluyla tahliye edeceğiz. Vatandaşlarımız panik yapmasın" dedi.

Çavuşoğlu, “Yarın 8. maddenin işletilmesine dair karar açıklanacak. Tutumumuz net. Çatışmaya karşıyız" dedi.

"Tahliye için gereken hazırlıklar Şubat ayında yapıldı" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Karadan tahliye seçeneğimiz var. Vatandaşlarımızı kara yoluyla tahliye edeceğiz. Vatandaşlarımız panik yapmasın, tüm hazırlıklar yapıldı" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay