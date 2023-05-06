Bakan Çavuşoğlu'ndan doğal gaz ve petrol iddiası

Antalya'da AK Parti'den milletvekili adayı gösterilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TESKOMB 6. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği'nce Manavgat ilçesinde bir otelde düzenlenen ‘Esnaf Buluşması’na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin tarihinde yaşadığı en büyük deprem, Manavgat’ta ki yangın, Kumluca'daki sel gibi afetlerde her zaman esnafın yanında olduklarını kaydetti. Esnafın ve sanatkarın ülke ekonomisinin büyümesinde ciddi rolü bulunduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde esnafın ve sanatkarın gücüne güç katmak için önemli yatırımlar yaptıklarını vurguladı.

‘Çivi çaktırmazlardı’

Dünyada bir gelir adaletsizliği olduğunu ve en zenginlerin bunun bozulmaması için uğraş verdiklerini anlatan Bakan Çavuşoğlu, “Bugün dünya nüfusunun en zengin yüzde 2’si, dünyadaki zenginliğin yüzde 76’sını alıyor. Geri kalan yüzde 98’i ise sadece yüzde 24’ü paylaşıyor. Böyle bir adaletsizlik olur mu? Bu makas daha da açılıyor” dedi. Türkiye’de bu makasın açılmaması için hükümetin çeşitli çalışmalar yaptığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Biz ise ne yapıyoruz, ülkemizde keşfettiğimiz her bir gazı enerjiyi vatandaşlarımıza hizmet olarak sunuyoruz. Açığı kapatmak için çalışıyoruz. Tüm zenginliklerimizi insanlarımızla paylaşıyoruz. İşte Karadeniz doğalgazı. Keşfettik. Bugün 4 tane gemimiz olmasaydı, Karadeniz’de doğalgaz keşfedebilir miydik? Bir çivi çaktırmazlardı, bir çivi. O gemilerde çalışan bazı yabancı teknisyenler var, onlara bile baskı yapıyorlar, ‘bu gemilerde çalışmayın’ diye. Neden, Türkiye kendi doğalgazını çıkarmasın diye. Ama çıkardık, ne oldu? Sisteme bağladık. Cumhurbaşkanımız, ‘bu ay herkese doğalgaz bedava. Bundan sonra da bir yıl boyunca evde kullanılacak doğalgaz vatandaşlarımıza bedava verilecek’ dedi.

'Doğal gaz ve petrolde kendimize yeter bir ülke olacağız'

Ülke olarak bir zenginlik varsa bunu vatandaşlarla paylaşmak durumunda olduklarını kaydeden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörden arındırdığımız, Cudi, Gabar Dağı’nda petrol keşfettik. Cumhurbaşkanımız açıkladı. Yıllar önce başkalarının gelip, sondaj yapıp kapattığı kuyularda yerli milli imkanlarımızla sondaj yapıyoruz ve petrol buluyoruz. Allah’ın izniyle, doğalgazda da petrolde de bağımsız ve kendi kendimize yeter bir ülke olacağız. Hatta ihraç eden bir ülke olacağız. Cumhurbaşkanımızın ‘Dünya 5’ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür’ düsturuyla bunu amaçlıyoruz” diye konuştu.

'CHP ülke güvenliğinden taviz verecek'

CHP'nin bugün PKK, FETÖ ile kol kola yürüdüğünü, 2-3 oy olabilmek için ülkenin güvenliğinden tavizler verdiğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu seçim devletin üniter yapısını koruyan ve daha pekiştireceklerle, ülkeyi 28 eyalete bölüp ayıracağız diyenlerin ve HDP ile PKK’nın taleplerini karşılamaya hazır olanların arasında geçecek. Bu seçim ülkesini ve milletini daha bağımsız yapmak isteyenlerle, başkalarının hükmünde olanlar arasında geçecek.”

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