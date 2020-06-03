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Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ayasofya provokasyonuna tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 10:44:00 - 2020-06-03 11:17:13
Bakan Çavuşoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

Bir TV kanalının canlı yayınına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ayasofya, Türkiye Cumhuriyetinin mülküdür ve fethedilmiştir. Sesini çıkarmaları saçmalık ve haddini aşmaktır. Kur’an-ı Kerim’in nerede ne zaman okunacağını biz Yunanistan’a mı soracağız?” dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul’un fethinin 567’nci yıl dönümü dolayısıyla 29 Mayıs günü Ayasofya Camii’nde Fetih Suresi okunması, Yunanistan'ı çılgına çevirmişti. Ayasofya gelişmesi sonrası, ülkenin Dimetoka kentinde bulunan ibadete kapalı 579 yıllık tarihi Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin minaresine Yunan bayrağı asılarak büyük bir provokasyona imz atılmıştı.

 

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Yorumlar

Dermanbey

Onu anladikta ne zaman acilacak ibadet yapilacak onu aciklayin lutfen
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dumanlı

''Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve fethedilmiştir''. Bir dışişleri bakanı fethedilmiştir dediğinde kendi ayağına kurşun sıkmış olur. O zaman Kudüste, Gazzede İsraile söz söyleyemez, Yunanistanda, Bulgaristanda, Romanyada, Macaristanda Viyana kapılarına kadar Avrupada ibadete kapatılan, başka amaçlarla kullanılan camilerle ilgili söyleyecek sözü olamaz. Bu nedenle fetih sözünü ulu orta kullanmamak gerekir. Ülkeler kendi mülklerini başka milletleri aşağılayacak, rencide edecek şekilde kullanamaz.
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