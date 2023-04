Bakan Çavuşoğlu: Vatandaşlarımız sormaya başladı

Çavuşoğlu, yerli otomobil Togg'a ilişkin, "Kendi markamız, kendi ürünümüz. Çok kaliteli bir araç, her şeyle donanımlı bir araç. Vatandaşlarımız da aynı şekilde yorumlarda bulunuyorlar." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'da Kapalı Yol'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından Haşim İşcan Mahallesi Muhtarlığı önünde Roman vatandaşlarla buluşan Çavuşoğlu, sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Konyaaltı Kent Meydanı'nda Togg Sergi Alanı'nı da ziyaret ederek, yerli otomobil hakkında bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, kendisinin de Togg çekilişi için başvurduğunu ancak çıkmadığını belirtti.

Çavuşoğlu, "Togg artık yollarda Türkiye'nin her yerinde vatandaşımızın çok büyük ilgisini görüyor aynı şekilde yurt dışındaki vatandaşlarımız da 'bize ne zaman gelecek?' diye sormaya başladılar. Diğer taraftan başta kardeş Türk devletleri olmak üzere dünyanın her yerinden de çok büyük ilgi var." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de bir araç verildiğini ve Türkmenistan, Özbekistan gibi diğer ülkelere de ulaştırılacağını aktardı. Türkmenistan'ın beyaz renk için talepte bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, beyaz renk araçların da bir ay sonra çıkacağını ve buna göre gönderileceğini ifade ettiklerini söyledi.

Togg'un Türkiye'nin ilk milli aracı olması açısından da ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Kendi markamız, kendi ürünümüz. Çok kaliteli bir araç, her şeyiyle donanımlı bir araç. Vatandaşlarımız da aynı şekilde yorumlarda bulunuyorlar. Biraz teknik bilgi aldım, bakanlığa gönderilen aracı pazartesi günü Ankara'da inşallah süreceğiz. Yurt dışına da göndereceğiz, tabii önce vatandaşlarımızın talepleri karşılansın. Henüz yeni başladı. Vatandaşın taleplerinden sonra tüm misyonlarımıza bu araçlardan göndereceğiz, hem başkonsolosluklarımıza hem de büyükelçilerimize, dünyanın her yerinde kendi aracımızı kullanmış olacağız. Dünyanın her yerinde Latin Amerika'dan Afrika'ya, Afrika'da 44 hatta 46 misyonumuz var, başkonsolos ile beraber Uzak Doğu Asya'ya kadar her yerde bayrağımız nasıl dalgalanıyorsa milli aracımız Togg da oralarda boy gösterecek inşallah." dedi.

Aracın elektronik, dijital donanımlarının çok iyi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bir hafta ders almak gerektiğini kaydetti.