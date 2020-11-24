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Aktüel Bakan Çavuşoğlu: (İrini Harekatı'nın Türk gemisine yönelik eylemi) "Sahada da cevabını vereceğiz, hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz"
Aktüel

Bakan Çavuşoğlu: (İrini Harekatı'nın Türk gemisine yönelik eylemi) "Sahada da cevabını vereceğiz, hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 20:26:57 -
Bakan Çavuşoğlu: (İrini Harekatı'nın Türk gemisine yönelik eylemi) "Sahada da cevabını vereceğiz, hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz"
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