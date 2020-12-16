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Aktüel Bakan Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Hüseyin'le ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Aktüel

Bakan Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Hüseyin'le ortak basın toplantısında konuştu: (1)

"Bu (PKK) terör örgütünden ülkenin (Irak'ın) tamamen temizlenmesi için Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:33:45 -
Bakan Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Hüseyin'le ortak basın toplantısında konuştu: (1)

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Irak'ın PKK terör örgütünden tamamen temizlenmesi için elinden gelen desteği vereceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'le Bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin, Irak'ın terörle mücadelesine destek vermeye devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, "Son zamanlarda PKK'ya yönelik de Irak'ta bir mutabakat var. Özellikle Sincar'ın PKK'dan temizlenmesi için bir anlaşma var. Bu anlaşmanın uygulanması Irak'ın geleceği için önemli." dedi.

Çavuşoğlu, PKK terör örgütünün Kuzey Irak'ta Kürtlere saldırdığını vurgulayarak, "PKK terör örgütü Kürtleri temsil etmiyor ve PKK terör örgütü herkesten, her şeyden önce Kürtlerin düşmanıdır. Kendine biat etmeyen tüm Kürtlere, Türkiye'de, Irak'ta ve Suriye'de saldırmaktadır. Son zamanlarda Kuzey Irak'ta Kürtlere saldırmasının da sebebi budur." diye konuştu.

PKK terör örgütünün, Süleymaniye'de de saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çeken Çavuşoğlu, "Yine Suriye'de, PKK, YPG, bunlar aynı örgüt, adının ne olduğu önemli değil, kendine biat etmeyen oradaki Kürt kardeşlerimize de saldırmaya başladı. Zaten diğer etnik gruplara Aramilere, Ezidilere, Araplara, Sünni Şii ayrımı yapmaksızın herkese zulmeden bir terör örgütü. Bu terör örgütünden ülkenin tamamen temizlenmesi için de Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

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