Bakan Çavuşoğlu ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lefkoşa’da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Bakan Çavuşoğlu, "Maraş açılımında rahatsızlık duymaya başladılar. Maraş açılımı çerçevesinde atılan adımlar uluslararası hukuku ihlal etmiyor. Bu durumu yeniymiş gibi anlatmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır. Burada atılan adımlar uluslararası hukuku ihlal etmiyor. İş birliği önerileri sadece Kıbrıs Adası'nı değil tüm bölgenin istikrarını ilgilendirmektedir. Maraş açılımından rahatsızlık duymaya başladılar. Rum halkı hakkını kullanmak istiyor ve biz de KKTC'nin bu açılımı bu nedenle destekliyoruz. Yeniymiş gibi anlatmaya çalışıyorlar ama uluslararası örgütlerin temsilcileri bize geliyor. Beyhude çabalar içinde olmasınlar. Eski görev yapmış askerlere cevap vermeye gerek yok. Yunan ve Rum halkının Türkiye'nin gücü hakkında ne dediğine kulak verseler yeter. Ben okuyorum yorumları. Türkiye'yi dışlayarak birçok toplantı yaptılar, EastMed ortaya çıktı. 'Bunların hiçbirinin hükmü yoktur' dedik. Hükmü oldu mu? Yunanistan hukuki cevap veremiyor, demagoji yapıyor. Uluslararası topluma da 'Türkiye bize saldıracak' diye ağlıyor."

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamalarından satır başları:

KKTC'nin egemenliğine zarar verecek öneriye 'evet' diyemeyiz. KKTC'nin egemenliğini sonlandırmak ve zaman içerisinde bizi azınlık haline getirmek için oyun oynuyorlar. Maraş açılımı yeni siyasetin bir boyutudur.