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Siyaset Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi ile görüştü
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik ile İstanbul'da görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 21:48:00 -
Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Milorad Dodik'le Bosna Hersek başta olmak üzere bölgemizdeki gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.

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