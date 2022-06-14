Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik ile İstanbul'da görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Milorad Dodik'le Bosna Hersek başta olmak üzere bölgemizdeki gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.