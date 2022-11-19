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Aktüel Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na başsağlığı
Aktüel

Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na başsağlığı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 22:39:00 -
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na başsağlığı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun vefat eden kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'na Allah'tan rahmet, Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet olsun, inşallah." ifadelerini kullandı.

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