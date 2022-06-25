Bakan Bozdağ'dan 'idam cezası' açıklaması! 'Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bizim için talimattır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki orman yangınına ilişkin bölgede açıklamalarda bulundu. Erdoğan'a, ormanı yaktığı belirlenen şahıs için verilecek ceza da soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu soruya, "Caydırıcı bir ceza. Ucu nereye dayanıyor, idama mı? İdam olmalı. Sultan Fatih ne diyor? 'Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum' diyor. Bu iş o kadar önemli. Adam affedersin içmiş şaribüleyli vennehar, bilmem neye kızdım, onun için burayı yaktım! Böyle saçmalık olur mu? Bu tartışılmalı." dedi.

'Çalışmaları başlattık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "idam" açıklaması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a soruldu. Bakan Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın konuşmaları bizim için ayrıca talimattır, Bakanlık olarak çalışmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, çalışmaları başlatılan idam cezasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanımız dün yaptığı açıklamayla mevcut cezaların yeterli ve caydırıcı olmadığı konusunda kanaatini ortaya koydu, en ağır yaptırım olan idam yaptırımı dahil her tür yaptırımın bu konuda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Şu anki mevzuatımıza göre kasten orman yakanlara verilen cezanın, hapis cezasının alt sınırı 10 yıldan başlıyor, üst sınırı yok. Bir örgüt faaliyeti çerçevesinde orman yakanların suçunun cezası ise müebbet hapis.

Bu cezaların yeniden ele alınmasında biz de Adalet Bakanlığı olarak fayda görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmaları bizim için ayrıca talimattır, Bakanlık olarak çalışmaya başladık. Çalışmalarımız somutlaşınca Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kamuoyuna açıklayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi elbette bu konuda gerekli adımları eminim ki çalışmalar çerçevesinde atacaktır.