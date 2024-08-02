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Gündem Bakan Bolat, Heniyye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı
Gündem

Bakan Bolat, Heniyye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-02 15:59:00 -
Bakan Bolat, Heniyye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Heniyye için Kayseri'de kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Kayseri'de kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Hunat Camisi'nde cuma namazı sonrası, İl Müftüsü Yusuf Akkuş tarafından Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Bakan Bolat'ın da katıldığı namazın ardından vatandaşlar, tekbir getirerek, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Namazda, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar birlikte saf tuttu.
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